МИД отверг возможность представления Швейцарией интересов Украины в РФ

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Швейцария не может представлять интересы Украины в России, присоединившись к антироссийским санкциям, она утратила свой нейтральный статус, заявил в четверг замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

"Швейцарцы действительно интересовались нашим мнением о возможном представительстве интересов Украины в России и России на Украине, достаточно давно. Мы предельно ясно ответили, что Швейцария, к сожалению, утратила статус нейтрального государства и не может выступать ни посредником, ни представителем интересов. Как известно, Берн присоединился к незаконным западным санкциям против России", - сказал он журналистам в ходе брифинга.

Нечаев назвал "непонятным", как при позиции Берна он может "предлагать посредничество, представительство или иные добрые услуги".

"Тот факт, что Берн, зная наше мнение, продолжил переговоры с Киевом по вопросу о взаимном представительстве, лишь подтверждает, что интересы России его на самом деле не волнуют. Это только укрепляет нашу позицию о том, что ни о каком представительстве и посредничестве Швейцарии не может быть и речи", - подчеркнул Нечаев.

Накануне Берн выразил готовность представлять интересы Украины на территории России в связи с отсутствием дипломатических отношений между двумя странами.