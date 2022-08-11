"Распадская" пока не рассматривает альтернативные инструменты выплаты дивидендов

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Распадская" сейчас не рассматривает никакие альтернативные инструменты для выплаты дивидендов, заявил на телеконференции для инвесторов и аналитиков вице-президент по финансам "Распадской угольной компании" Евгений Терехов. Его слова передал один из участников.

"Действительно, технически выплата дивидендов осложнена в текущей ситуации, и дополнительно мы считаем, что слишком велика доля неопределенности и волатильности на рынках. В данной ситуации мы все-таки посчитали более правильным - и совет директоров утвердил это решение - не выплачивать дивиденды, - сказал он, отвечая на вопрос инвестора о возможных других вариантах, помимо выплаты дивидендов, в том числе объявления buyback или приобретения угольных активов. - По другим инструментам - решений не принято, ни байбэки, ни какие-то другие там (варианты - ИФ).

Комментируя возможность покупки активов, Терехов сказал, что вопрос развития компании всегда стоит на повестке.

"Безусловно, на низком рынке могут появляться интересные цели для инвестиций и, возможно, для поглощения. Мы на эти все вопросы смотрим постоянно. Если будет что-то интересное, мы, конечно, озвучим. Но в данный момент у нас нет никаких ни сделок, ни, как я повторюсь, альтернативных инструментов для выплаты дивидендов", - сказал он.

Отвечая на вопрос о возможности в будущем экстра-выплат с целью компенсации пропущенных дивидендных выплат как за 2021 года, так и за первое полугодие, Терехов сказал, что "как только появится возможность (техническая возможность выплат - ИФ), вопрос дивидендов будет рассмотрен в рабочем порядке, и мажоритарный акционер, также как и миноритарии, обеспокоен данной проблемой".

"В момент принятия решения будет конкретная отчетность, конкретные результаты, и на их базе будет приниматься решение о выплатах. Поэтому будет учтено все, что вы проговорили", - добавил он.

Дивидендная политика "Распадской" предусматривает, что компания выплачивает дивиденды раз в полгода на основании консолидированной финансовой отчетности по МСФО в размере не менее 100% FCF, если чистый долг/EBITDA составляет менее 1,0х, и не менее 50% FCF, если чистый долг/EBITDA превышает 1,0х. Чистый долг компании в первом полугодии составил отрицательные $114 млн против $21 млн годом ранее, EBITDA находилась на отметке $1,054 млрд.

"В сегодняшней ситуации совет директоров не считает, что выплата дивидендов послужит долгосрочным интересам компании и ее акционеров, в связи с чем не рекомендовал выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2022 года. Данное решение позволит обеспечить компании значительный запас ликвидности в период нестабильности", - сказал президент "Распадской угольной компании" Илья Широкоброд. Он процитирован в отчете компании по МСФО.

Контролирующим акционером "Распадской" является Evraz, который владеет 93,24% акций компании. Весной Роман Абрамович (на конец 2021 года владел 28,64% Evraz) попал в санкционные списки сначала Великобритании, а затем и ЕС, в мае уже сам Evraz попал в британский санкционный список.