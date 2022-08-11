В РФ выявили шесть случаев заражения гибридным штаммом COVID "дельтакрон"

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В РФ обнаружено шесть случаев заболевания вариантом коронавируса "дельтакрон", который представляет собой гибрид штаммов "дельта" и "омикрон"; оснований считать, что он приводит к более тяжелому течению заболевания или обладает большей способностью передаваться от человека к человеку, нет, сообщили в Роспотребнадзоре.

"По состоянию на 10 августа в базу VGARus загружено шесть геномных последовательностей, отнесенных к указанному варианту COVID-19. Сиквенсы датированы июлем и началом августа. Пять образцов для исследований взяты в Санкт-Петербурге, один - в Москве", - сообщили журналистам в ведомстве.

Отмечается, что пациенты, у которых был выявлен гибридный вариант COVID-19, перенесли болезнь в лёгкой форме, госпитализация ни одному из них не потребовалась.

"В настоящий момент нет оснований считать, что гибридный вариант приводит к более тяжёлому течению болезни или обладает большей трансмиссивностью", - подчеркнули в ведомстве.

Гибридный варианта коронавируса относится к недоминирующим линиям COVID-19 и в настоящий момент не оказывает значимого влияния на эпидобстановку ни в Санкт-Петербурге, ни в Москве, уточнили в Роспотребнадзоре. Эпидситуация в этих городах аналогична ситуации в целом по стране и характеризуется активным распространением подвариантов COVID-19 BA.4/BA.5 с преобладанием BA.5 в штаммовом составе.