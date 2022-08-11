В России впервые с марта зарегистрировали более 25,8 тыс. случаев СOVID-19

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Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ впервые с марта превысил 25,8 тыс. случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

Зарегистрированы 25 815 новых случаев COVID-19. По сравнению с прошлыми сутками, когда в России были зарегистрирован 23 771 заболевший, число новых пациентов выросло на 2 044.

В больницы за сутки попали 2 525 человек - это на 5,3% меньше, чем к утру среды. Увеличение количества госпитализированных отмечено в 33 субъектах РФ, снижение - в 44 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в восьми субъектах.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 52 человека, накануне штаб сообщал о 56 умерших.

Выздоровели 14 221 человек.

Ранее в четверг в Роспотребнадзоре сообщили, что в России обнаружено шесть случаев заболевания вариантом коронавируса "дельтакрон" - гибридом штаммов "дельта" и "омикрон". В ведомстве подчеркнули, что нет оснований считать этот вариант более заразным или приводящим к более тяжелому течению заболевания.