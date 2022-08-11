Суд добавил экс-главе Серпуховского района полгода колонии за угрозы судье

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Домодедовский суд добавил полгода колонии бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, ранее осужденному за коррупцию, на сей раз - по делу об угрозах и неуважении к суду, сообщила "Интерфаксу" представитель областной прокуратуры Екатерина Короткова.

"Суд назначил виновному окончательное наказание по совокупности преступлений и приговоров в виде 15 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в доход государства в размере более 49 млн рублей и лишением права занимать определенные должности сроком на восемь лет", - сказала Короткова.

По ее словам, наказание Шестуну предстоит отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Шестуну было предъявлено обвинение в угрозе убийством и причинением вреда здоровью в отношении судьи (ч. 1 ст. 296 УК РФ), неуважении к суду (ч.ч. 1, 2 ст. 297 УК РФ) и оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ).

Как установило следствие, в ходе рассмотрения предыдущего дела Шестуна в подольском суде 21 и 25 декабря 2020 года "подсудимый публично в присутствии средств массовой информации высказал оскорбления, угрозы убийством и причинения вреда здоровью".

Кроме того, по версии следствия, Шестун "проявил неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства, а также совершил публичное оскорбление судебного пристава".

Первый приговор

В декабре 2020 года Подольский городской суд приговорил Шестуна к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 49 млн руб. и на восемь лет лишил его права занимать должности в органах власти. Кроме того, суд удовлетворил иск к Шестуну о возмещении вреда на 64,5 млн руб.

Экс-глава Серпуховского района был признан виновным в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализации денег, полученных преступным путем (п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).

Согласно фабуле дела, в 2008-2014 годах Шестун незаконно передал четыре земельных участков в Серпуховском округе частной компании, в результате чего бюджету был причинен ущерб в размере более 64,5 млн руб.

Кроме того, по версии обвинения, глава департамента спорта Серпуховского района Татьяна Гришина через посредника в течение шести лет - с 2012 по 2018 годы - передавала Шестуну взятки на общую сумму более 9,9 млн руб.

Шестун, арестованный летом 2018 года, отвергает все обвинения и называет свое преследование заказным и политически мотивированным.