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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Стена жилого дома обрушилась в Омске

Стена жилого дома обрушилась в Омске
Фото: Евгений Софийчук/ТАСС

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Стена жилого дома с первого по пятый этаж обрушилась в Советском округе города Омска. Как сообщает ГУ МЧС по Омской области, из здания были эвакуированы 40 человек.

Со ссылкой на данные министерства здравоохранения Омской области, пострадавших нет.

Спасатели отмечают, что по предварительный информации площадь обрушения составляет 200 кв. м.

На месте происшествия проводится разбор завалов силами МЧС России, пожарно-спасательной службы Омской области. Задействована Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Омской области.

Для оказания психологической помощи жителям дома прибыли психологи МЧС России. Пока к ним обращений за помощью со стороны жильцов не поступало.

Омск
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