ВС поддержал привлечение к субсидиарной ответственности 4 экс-топ-менеджеров Русстройбанка

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ 11 августа поддержал привлечение к субсидиарной ответственности по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) экс-председателей совета директоров московского Русского строительного банка (Русстройбанк) Николая и Дмитрия Иващуков, а также бывших предправления банка Андрея Струкова и бенефициара Ольги Сорокиной.

Как следует из картотеки суда, апелляционный суд в октябре 2021 года отменил определение суда первой инстанции в части отказа привлечь к ответственности Иващуков, оставив в силе привлечение к субсидиарной ответственности Струкова и Сорокиной.

Кассационный суд в декабре отменил постановление апелляции в отношении Иващуков, оставив в силе в отношении них определение суда первой инстанции.

Не согласившись с этим, АСВ подало жалобу в ВС РФ, который пришел к выводу "о наличии оснований для передачи жалобы вместе с делом для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации".

В результате ВС РФ 11 августа удовлетворил жалобу агентства.

В материалах дела говорится, что АСВ просило суд привлечь к субсидиарной ответственности семерых бывших руководителей Русстройбанка на сумму 10,1 млрд рублей.

Арбитражный суд Москвы 12 марта 2021 года привлек к субсидиарной ответственности Струкова и Сорокину. Суд тогда приостановил рассмотрение заявления АСВ в части определения размера субсидиарной ответственности до окончания расчетов с кредиторами кредитной организации.

В числе ответчиков, кроме Струкова, Сорокиной и Иващуков, бывшие зампредправления Ирина Пискунова и Наталия Ярощук, а также главбух Ольга Семина.

Обращаясь с заявлением, конкурсный управляющий ссылался на то, что ответчиками был совершен ряд сделок, приведших к банкротству банка:

Арбитражный суд Московского округа в начале октября 2020 года оставил в силе постановление апелляционного суда об аресте имущества каждого из ответчиков на сумму 10,1 млрд рублей. До этого, в июле, апелляционный суд отменил определение суда первой инстанции, отказавшего в марте в принятии мер обеспечения.

Ранее сообщалось, что бывшему председателю правления Русстройбанка Струкову, заочно обвиняемому в крупном мошенничестве, вменяется хищение 400 млн рублей учреждения.

Как полагает СК РФ, в период с 2012 по 2015 год председателем правления и бенефициаром АО "Русский строительный банк" Струковым совместно с неустановленными лицами похищено имущество Русстройбанка на сумму не менее 400 млн рублей.

ЦБ РФ отозвал у Русстройбанка лицензию 18 декабря 2015 года в связи с потерей ликвидности и неисполнением обязательств перед кредиторами. Кроме того, выявил регулятор, организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах.

В конце февраля 2016 года банк признан банкротом, конкурсным управляющим утверждено АСВ.