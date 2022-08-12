Судно "Балтийский исследователь" загорелось под Калининградом

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Инженерное исследовательское судно горит под Калининградом, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Пожар начался на борту судна "Балтийский исследователь", пришвартованном в городе Светлый", - сказал собеседник агентства.

Информации о пострадавших на данный момент нет.

Судно "Балтийский исследователь" - многофункциональное инженерное судно (судовладелец ФГБУ "Морская спасательная служба"), предназначено для проведения исследовательских и инспекционных работ на морском континентальном шельфе и глубоководных районах акватории морей и океанов. Оснащено системой динамического позиционирования, комплексом тяжелого рабочего дистанционно управляемого подводного аппарата, системами высокоточной подводной навигации и картирования дна.