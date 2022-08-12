Кравцов пообещал, что учебный год в школах на границе с Украиной начнется в очном формате

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Начало учебного года в школах на приграничных с Украиной территориях планируется в очном формате, однако все будет зависеть от ситуации, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в пятницу.

Говоря о российских школах в целом, Кравцов отметил, что главная задача, которая стоит перед министерством, заключается в обеспечении безопасности.

"И дистанционное, домашнее обучение - это вынужденная мера. И как только пандемия отступила, школы открылись, ребята сели за парты, но мы сохранили жизни школьников, их родителей и для нас было важно обеспечение здоровья. В данной ситуации сегодня все школы по всей стране, более 40 тыс. школ, готовы к началу нового учебного года. Сейчас завершаются еще мероприятия, связанные с оценками школ со стороны Роспотребнадзора и МЧС, но в целом школы готовы, укомплектованность полная по учителям", - сказал Кравцов.