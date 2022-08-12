Путин возглавил президентский Совет по развитию местного самоуправления

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин своим указом утвердил состав президентского Совета по развитию местного управления и президиума этого Совета. Возглавил совет сам Путин.

Указ опубликован на портале правовой информации.

Заместителями председателя совета стал премьер-министр Михаил Мишустин. Он также возглавил президиум Совета.

Кроме того, в федеральную часть Совета вошли глава администрации президента Антон Вайно, вице-премьер Марат Хуснуллин, первый замруководителя администрации Сергей Кириенко, министры экономического развития, финансов, строительства и ЖКХ, юстиции, представители Совета Федерации и Госдумы.

В региональную часть Совета вошли губернаторы Самарской, Ивановской, Ростовской, Пензенской областей, глава Бурятии, председатель парламента Чечни, председатели законодательных собраний Кемеровской, Калининградской областей и председатель законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа.

Также указ утвердил муниципальную часть Совета, в которую вошли представители региональных властей.