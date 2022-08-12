Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Twitch грозит второй штраф до 4 млн рублей за отказ удалить фейки

Twitch грозит второй штраф до 4 млн рублей за отказ удалить фейки
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) составил в отношении Twitch Interactive, Inc. протокол за неудаление заведомо недостоверной информации (так называемых фейков) о специальной военной операции.

"12 августа 2022 года Роскомнадзор составил административный протокол в отношении компании Twitch Interactive, Inc. по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ за неудаление информации, распространяемой с нарушением закона. Американской ИТ-компанией не были удалены материалы, содержащие недостоверную общественно значимую информацию о проводимой Вооруженными Силами РФ специальной военной операции на территории Украины", - говорится в сообщении ведомства.

Это второй протокол в отношении Twitch за нарушение требований по удалению недостоверной информации. Ранее РКН также составил протокол по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ за аналогичное правонарушение: компания проигнорировала требование ведомства удалить запрещенный контент.

В РКН уточнили, что такое правонарушение предполагает наказание в виде административного штрафа, который может составлять от 800 тыс. до 4 млн рублей. Размер штрафов по обоим протоколам определит суд.

Как сообщалось, 16 августа мировой суд Таганского района Москвы рассмотрит протокол, составленный РКН в отношении Twitch, за неудаление запрещенной информации.

В РКН напомнили, что "в связи с невыполнением Twitch Interactive, Inc. обязанности по удалению противоправной информации в отношении компании применяются меры понуждения" в виде информирования поисковиками о том, что компания нарушает законы РФ. "С 14 июля 2022 года поисковые системы обязаны информировать интернет-пользователей о нарушении иностранной компанией российского законодательства", - уточнили в ведомстве.

Компания также не выполняет требования законодательства о локализации персональных данных. 28 июня Twitch Interactive, Inc. оштрафована по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ на 2 млн рублей за отказ локализовать базы данных российских пользователей на территории РФ, напомнили в РКН.

В середине февраля замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что ведомство находится во взаимодействии со всеми компаниями по закону о "приземлении", за исключением Twitch и Discord.

11 июля замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин сообщил, что обратился в РКН с просьбой дать правовую оценку деятельности компании в РФ. По его мнению, "американская стриминговая платформа Twitch продолжает активное участие в информационной войне против России".

Меры понуждения в виде информирования поисковиками, а также запрета на рекламу в РФ всех ресурсов компании были приняты ранее в отношении Google LLC в рамках закона о "приземлении" иностранных ИТ-компаний за неудаление видеохостингом YouTube запрещенных в РФ материалов. 20 июля из-за отказа удалить ряд материалов меры понуждения в виде информирования о нарушении законодательства были введены в отношении фонда Wikimedia Foundation, и теперь "Википедия" в российских поисковиках маркируется как сайт-нарушитель закона РФ.

Закон о "приземлении" обязывает крупные зарубежные IT-компании с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. человек, список которых подготовил РКН, создать в России полноценные представительства (филиалы), зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН и разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями. В противном случае в отношении этих компаний предусмотрен ряд мер принуждения, вплоть до полной блокировки на территории РФ.

Twitch Роскомнадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Розничные продажи водки в РФ в июле выросли на 5,3% к уровню июня

Розничные продажи водки в РФ в июле выросли на 5,3% к уровню июня

Судно "Балтийский исследователь" загорелось под Калининградом

Дипломатическое противостояние

Черногория объявила российского дипломата персоной нон-грата

Стена жилого дома обрушилась в Омске

Стена жилого дома обрушилась в Омске

В РФ учрежден День российской анимации

Программу льготной ипотеки распространят на семьи с детьми, рожденными до конца 2023 г.

Банк России дал прогноз на случай глобального кризиса и ухудшения в геополитике

Банк России дал прогноз на случай глобального кризиса и ухудшения в геополитике

ЦБ ждет возвращение экономики России к потенциальным темпам роста в 2025 году

Росздравнадзор изучит причину смерти ребенка после приема препарата "Золгенсма"

Правительство не поддержало идею вычета по НДФЛ при найме жилого помещения

Правительство не поддержало идею вычета по НДФЛ при найме жилого помещения
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });