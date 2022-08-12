Twitch грозит второй штраф до 4 млн рублей за отказ удалить фейки

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Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) составил в отношении Twitch Interactive, Inc. протокол за неудаление заведомо недостоверной информации (так называемых фейков) о специальной военной операции.

"12 августа 2022 года Роскомнадзор составил административный протокол в отношении компании Twitch Interactive, Inc. по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ за неудаление информации, распространяемой с нарушением закона. Американской ИТ-компанией не были удалены материалы, содержащие недостоверную общественно значимую информацию о проводимой Вооруженными Силами РФ специальной военной операции на территории Украины", - говорится в сообщении ведомства.

Это второй протокол в отношении Twitch за нарушение требований по удалению недостоверной информации. Ранее РКН также составил протокол по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ за аналогичное правонарушение: компания проигнорировала требование ведомства удалить запрещенный контент.

В РКН уточнили, что такое правонарушение предполагает наказание в виде административного штрафа, который может составлять от 800 тыс. до 4 млн рублей. Размер штрафов по обоим протоколам определит суд.

Как сообщалось, 16 августа мировой суд Таганского района Москвы рассмотрит протокол, составленный РКН в отношении Twitch, за неудаление запрещенной информации.

В РКН напомнили, что "в связи с невыполнением Twitch Interactive, Inc. обязанности по удалению противоправной информации в отношении компании применяются меры понуждения" в виде информирования поисковиками о том, что компания нарушает законы РФ. "С 14 июля 2022 года поисковые системы обязаны информировать интернет-пользователей о нарушении иностранной компанией российского законодательства", - уточнили в ведомстве.

Компания также не выполняет требования законодательства о локализации персональных данных. 28 июня Twitch Interactive, Inc. оштрафована по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ на 2 млн рублей за отказ локализовать базы данных российских пользователей на территории РФ, напомнили в РКН.

В середине февраля замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что ведомство находится во взаимодействии со всеми компаниями по закону о "приземлении", за исключением Twitch и Discord.

11 июля замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин сообщил, что обратился в РКН с просьбой дать правовую оценку деятельности компании в РФ. По его мнению, "американская стриминговая платформа Twitch продолжает активное участие в информационной войне против России".

Меры понуждения в виде информирования поисковиками, а также запрета на рекламу в РФ всех ресурсов компании были приняты ранее в отношении Google LLC в рамках закона о "приземлении" иностранных ИТ-компаний за неудаление видеохостингом YouTube запрещенных в РФ материалов. 20 июля из-за отказа удалить ряд материалов меры понуждения в виде информирования о нарушении законодательства были введены в отношении фонда Wikimedia Foundation, и теперь "Википедия" в российских поисковиках маркируется как сайт-нарушитель закона РФ.

Закон о "приземлении" обязывает крупные зарубежные IT-компании с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. человек, список которых подготовил РКН, создать в России полноценные представительства (филиалы), зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН и разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями. В противном случае в отношении этих компаний предусмотрен ряд мер принуждения, вплоть до полной блокировки на территории РФ.