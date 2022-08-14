Открытое горение на заводе "Хитон" в Казани ликвидировано

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение на складе на территории завода "Хитон" в Казани, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану в воскресенье.

Огонь был ликвидирован в 20:47, уточнили в ведомстве. Площадь пожара составила 420 кв. м.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в одноэтажном складском здании, где хранилось растительное масло. Произошло частичное обрушение здания. Данных о пострадавших нет.

ОАО "Хитон" - производитель бытовой химии и лакокрасочной продукции.