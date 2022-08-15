ФСБ предотвратила теракт на нефтепроводе в Волгоградской области

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - ФСБ сообщает о предотвращении диверсионно-террористической атаки на объект нефтегазового комплекса в Волгоградской области.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий предотвращена попытка подготовки украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта в Волгоградской области, на объекте нефтегазового комплекса", - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

В ФСБ заявили, что "в ходе задержания при попытке подрыва нефтепровода нейтрализованы оказавшие вооруженное сопротивление два гражданина Российской Федерации".

По данным ЦОС, готовившие теракт граждане РФ входили в состав праворадикальной группировки "Реструкт", созданной националистом Максимом Марцинкевичем, известным под кличкой "Тесак".

"На месте преступления изъято самодельное взрывное устройство большой мощности, а также два травматических пистолета, переделанные под стрельбу боевыми патронами", - заявили в ФСБ.

В спецслужбе сообщили, что "организацию диверсионно-террористического акта под контролем украинских спецслужб осуществляли члены "Реструкта" гражданин России Чуенков Андрей, 1986 г.р., в настоящее время участвующий в боевых действиях на Украине в составе нацбатальона "Ураган", и гражданин Украины Ионов Юрий, 1988 г.р., являющийся военнослужащим националистического батальона "Азов" (признан в РФ террористическим и запрещен) и близкой связью его основателя А.Билецкого".

"Органами безопасности во взаимодействии с другими правоохранительными органами организованы мероприятия по пресечению преступной деятельности А.Чуенкова и Ю.Ионова, а также розыску их пособников на территории России", - заявили в спецслужбе.