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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:56

Что произошло за день: понедельник, 15 августа

Открытие форума "Армия-2022", иск Олега Дерипаски к Олегу Тинькову из-за оскорблений в соцсети, предотвращение теракта в Волгоградской области

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин выступил на открытии форума "Армия-2022". Президент РФ заявил, что взаимодействие с союзниками в сфере ВТС позволит обеспечить стабильность и безопасность в мире, и Россия продолжит подготовку военных специалистов из других стран. Он отметил, что российское оружие опережает иностранные аналоги на годы и десятилетия, и что страна готова предоставить своим партнерам и союзникам новейшие образцы вооружения.

- Летные испытания истребителя Су-75 Checkmate перенесены на 2024 год. Вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил в интервью "Интерфаксу", что после получения обратной связи от потенциальных заказчиков в проект были внесены изменения, из-за чего сроки сместились.

- Спотовые котировки газа в Европе подскочили до $2350/тыс. куб. м. Рост произошел из-за ограниченных возможностей транспортировки газа по "Северному потоку".

- Олег Дерипаска подал иск на 2 млрд руб. к Олегу Тинькову из-за оскорблений в соцсети. Адвокат Алексей Мельников уточнил, что претензии бизнесмена касаются публикации в Instagram (заблокирован в РФ как ресурс признанной экстремистской и запрещенной в стране Meta). Истец просит суд также обязать компанию удалить не соответствующую действительности оскорбительную информацию.

- ФСБ сообщила о предотвращении теракта на нефтепроводе в Волгоградской области. По данным службы, готовившие теракт граждане РФ входили в состав праворадикальной группировки "Реструкт", созданной националистом Максимом Марцинкевичем ("Тесаком").

- Суд по заявлению ФНС начал банкротство ООО "Радио Свободная Европа" (признано в РФ СМИ-иноагентом). Рассмотрение дела суд назначил на 6 февраля 2023 года.

- В России за сутки COVID-19 выявили у 25 273 человек. Ранее уменьшение числа выявленных случаев после выходных объясняли снижением количества сделанных в эти дни тестов.

- Россиянка числится пропавшей без вести после взрыва в ереванском ТЦ. Всего остается неизвестной судьба 20 человек. Накануне произошло два взрыва на складе пиротехники, по последним данным, погибли шесть человек.

- Виктор Гончаренко занял пост главного тренера ФК "Урал". Он сменил уволенного ранее Игоря Шалимова.

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