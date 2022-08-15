Шоу "Голос" вернется в эфир Первого канала

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Первый канал сообщил о возвращении в сетку вещания проектов "Голос", "Голос.Дети" и "Голос.60+".

"И по уже сложившейся традиции предоставляет право открыть сезон исполнителям старшего поколения", - говорится в сообщении дирекции общественных связей Первого канала, поступившем в "Интерфакс".

В течение лета в телецентре "Останкино" проходили кастинги, в которых приняли участие самые яркие вокалисты из числа заявившихся на конкурс.

"Уже завтра стартуют съемки слепых прослушиваний пятого сезона "Голос 60+", а премьера шоу в эфире Первого ожидается в ближайшее время", - уточняется в сообщении.

По данным канала, кресла наставников команд займут Елена Ваенга и Валерий Сюткин, уже имеющие опыт работы в "Голосе", а также дебютирующие в проекте Александр Малинин и Игорь Корнелюк.

"Конкурировать между собой на знаменитой сцене будут как опытные исполнители, так и любители, представители самых разных профессий: скульптор, врач-анестезиолог, педагоги, сварщик, офицеры в отставке, строители, крановщица, инженеры и т.д.", - поясняется в сообщении.

География "Голоса 60+", говорится в релизе, "как всегда, широка". В нем будут представлены участники из таких городов, как Анапа, Баймак, Барнаул, Белгород, Березовский, Бишкек, Благодарный, Вахруши, Гомель, Екатеринбург, Звездный городок, Иркутск, Кашира, Киров, Куйбышев, Луганск, Люберцы, Москва, Обнинск, Орел, Пермь, Подольск, Санкт-Петербург, Саров, Смоленск, Сочи, Сыктывкар, Тамбов, Тарасовка, Ухта, Чебоксары и Челябинск.

"Финал шоу пройдет в прямом эфире, где в ходе зрительского голосования определится победитель сезона", - заключается в сообщении.