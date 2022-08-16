Лариса Гузеева будет вести шоу "Голос 60+" вместо Нагиева

Уход Нагиева из шоу - запланированная творческая пауза, сообщает Первый канал

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Новой ведущей популярного шоу "Голос 60+" станет Лариса Гузеева, которая сменит на этом посту Дмитрия Нагиева, говорится в сообщении дирекции общественных связей Первого канала.

"В эфир Первого возвращается долгожданный "Голос", и сразу же важная, хотя и запланированная новость. Несколько сезонов назад мы решили с Дмитрием Нагиевым, что после десяти лет он возьмет творческую паузу. Прошлый "Голос" как раз стал юбилейным, а значит, пришло время перемен", - приводятся слова главного продюсера музыкального и развлекательного вещания Первого канала Юрия Аксюты.

По словам Гузеевой, которые приведены в релизе, предложение стать ведущей "Голоса 60+" было для нее неожиданным.

"Проекту "Голос" десять лет, и все привыкли к Диме Нагиеву. Он - блестящий ведущий и делал это просто превосходно, как и все, что он делает. В раскрученные проекты всегда очень сложно входить. Даже если ты прыгнешь выше головы, тебя все равно будут сравнивать и ты будешь раздражать. Я не знаю ни одного популярного проекта, когда появлялся новый ведущий, и народ кричал: "Аллилуйя! Мы вас ждали!" Так не бывает", - рассказала Гузеева.

Она подчеркнула, что готова к критике, а также заметила, что сегодня "совершенно другое телевидение и подход".

"Домашние заготовки не работают, все рождается здесь и сейчас (…)Ты не можешь чего-то себе придумать, дома заучить и выйти с этим на сцену. Это все считается публикой: на отрепетированное, заученное сегодня никто не реагирует. Реагируют на живое, на только что рожденное, на эмоцию, на твою реакцию. Так что я очень волнуюсь, естественно, прямо очень", - добавила Гузеева.

Ранее сообщалось, что во вторник стартуют съемки слепых прослушиваний пятого сезона "Голос 60+", а премьера шоу в эфире Первого ожидается в ближайшее время.

Кресла наставников команд на этот раз займут Елена Ваенга и Валерий Сюткин, уже имеющие опыт работы в "Голосе", а также дебютирующие в проекте Александр Малинин и Игорь Корнелюк.