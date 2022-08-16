Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

Лариса Гузеева будет вести шоу "Голос 60+" вместо Нагиева

Уход Нагиева из шоу - запланированная творческая пауза, сообщает Первый канал

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Новой ведущей популярного шоу "Голос 60+" станет Лариса Гузеева, которая сменит на этом посту Дмитрия Нагиева, говорится в сообщении дирекции общественных связей Первого канала.

"В эфир Первого возвращается долгожданный "Голос", и сразу же важная, хотя и запланированная новость. Несколько сезонов назад мы решили с Дмитрием Нагиевым, что после десяти лет он возьмет творческую паузу. Прошлый "Голос" как раз стал юбилейным, а значит, пришло время перемен", - приводятся слова главного продюсера музыкального и развлекательного вещания Первого канала Юрия Аксюты.

По словам Гузеевой, которые приведены в релизе, предложение стать ведущей "Голоса 60+" было для нее неожиданным.

"Проекту "Голос" десять лет, и все привыкли к Диме Нагиеву. Он - блестящий ведущий и делал это просто превосходно, как и все, что он делает. В раскрученные проекты всегда очень сложно входить. Даже если ты прыгнешь выше головы, тебя все равно будут сравнивать и ты будешь раздражать. Я не знаю ни одного популярного проекта, когда появлялся новый ведущий, и народ кричал: "Аллилуйя! Мы вас ждали!" Так не бывает", - рассказала Гузеева.

Она подчеркнула, что готова к критике, а также заметила, что сегодня "совершенно другое телевидение и подход".

"Домашние заготовки не работают, все рождается здесь и сейчас (…)Ты не можешь чего-то себе придумать, дома заучить и выйти с этим на сцену. Это все считается публикой: на отрепетированное, заученное сегодня никто не реагирует. Реагируют на живое, на только что рожденное, на эмоцию, на твою реакцию. Так что я очень волнуюсь, естественно, прямо очень", - добавила Гузеева.

Ранее сообщалось, что во вторник стартуют съемки слепых прослушиваний пятого сезона "Голос 60+", а премьера шоу в эфире Первого ожидается в ближайшее время.

Кресла наставников команд на этот раз займут Елена Ваенга и Валерий Сюткин, уже имеющие опыт работы в "Голосе", а также дебютирующие в проекте Александр Малинин и Игорь Корнелюк.

Голос Лариса Гузеева
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Участок железной дороги поврежден из-за детонации боеприпасов на севере Крыма

Участок железной дороги поврежден из-за детонации боеприпасов на севере Крыма
Пандемия коронавируса

В России за сутки коронавирус выявили у 23 909 человек

В Джанкойском районе прекратились взрывы боеприпасов

В Джанкойском районе прекратились взрывы боеприпасов
Военная операция на Украине

Шойгу заявил, что поставки западного оружия не повлияли на ход операции на Украине

Шойгу заявил, что поставки западного оружия не повлияли на ход операции на Украине

ФСБ сообщила о предотвращении поджогов административных зданий на Ставрополье

Два человека пострадали в результате детонации на складе боеприпасов на севере Крыма

Минфин и ФАС проверят возможность экспорта топлива, предназначенного для рынка РФ

Минфин и ФАС проверят возможность экспорта топлива, предназначенного для рынка РФ

В Крыму в воинской части произошла детонация боеприпасов

Пандемия коронавируса

Глава Минздрава призвал россиян носить маски и ревакцинироваться

Глава Минздрава призвал россиян носить маски и ревакцинироваться

Мишустин ознакомится с проектами жилищного строительства в Забайкальском крае

Мишустин ознакомится с проектами жилищного строительства в Забайкальском крае
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });