США могут разместить в Тихом океане ракеты, способные ударить по Дальнему Востоку РФ

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В российском Генштабе заявили о планах США к 2028 году разместить на японском острове Ио гиперзвуковые ракеты дальностью до 5,5 тыс. км.

"Пентагон намерен разместить к 2028 году в западной части Тихого океана две перспективные многосферные бригады, которые будут способны проводить кибероперации и оснащаться высокоточным оружием большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты, досягаемостью до 5 500 км. Они смогут носить поражение особо важным объектам на территории Дальнего Востока, что создает угрозу военной безопасности Российской Федерации", - заявил во вторник первый замначальника Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба ВС РФ Виктор Познихир.

"В качестве возможного пункта базирования создаваемых ракет средней дальности рассматриваются аэродром и склады для хранения ядерных боеприпасов в районе японского острова Ио", - сказал Познихир в ходе X Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, Вашингтоном также "прорабатывается возможность размещения баллистических ракет средней дальности на территории азиатских государств, прежде всего в Японии".

Познихир отметил, что США наращивают группировку национальных вооруженных сил, численность которой уже составляет около 400 тыс. человек, а также увеличивают ее ударный потенциал для ускоренного развертывания боеготовых воинских формирований и при обострении военно-политической обстановки в регионе.

"Вашингтон активно наращивает Тихоокеанский сегмент глобальной системы противоракетной обороны. В свою очередь Токио ускоренными темпами создает национальную систему противоракетной обороны, дополняющую глобальную ПРО США", - заявил первый замначальника ГОУ Генштаба.

Он подчеркнул, что "реализация США данных планов ведёт к дестабилизации обстановки, нагнетанию напряженности в АТР, а также провоцирует совершенствование и наращивание ракетного потенциала других государств, что в итоге приводит к неконтролируемой гонке вооружений".