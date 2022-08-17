Глава МЧС хочет обязать чиновников реагировать на прогнозы чрезвычайных ситуаций

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Глава МЧС России Александр Куренков предложил закрепить в должностных инструкциях муниципальных чиновников реагирование на прогнозы чрезвычайных ситуаций, подготовленные МЧС России.

"Необходимо разработать и закрепить в должностных обязанностях глав муниципальных образований и в целом ответственных за это чиновников при получении информации о возможных чрезвычайных ситуациях и моделей их развития от Центров управления в кризисных ситуациях МЧС принимать решения о создании группировки сил и средств и реагировании", - сказал глава МЧС на координационном совещании в Магадане. Он уточнил, что речь идет как о выявленных термоточках, так и о прогнозе развития обстановки, связанной с природными и техногенными ЧС.

Куренков пояснил, что МЧС готовит прогнозы, модели развития обстановки, дает рекомендации по реагированию и направляет эту информацию в регионы и муниципалитеты. Но муниципальные чиновники иногда с трудом принимают решения по полученной информации в силу отсутствия психологической подготовки. "Обратите внимание: у нас нет обратной связи с ними. Мы рекомендуем, а какое решение они приняли, мы не всегда знаем. То, что мы введем такую обязанность в должностную инструкцию, это очень правильно, так как это будет возлагать обязанность на этих людей. Оперативность [реагирования] вырастет, мы уверены в этом", - заключил глава МЧС.