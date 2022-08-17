В Думу внесены поправки в правила согласования сделок с иностранными инвесторами

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Правительство одобрило и внесло в Госдуму пакет законопроектов Федеральной антимонопольной службы о согласовании сделок с иностранными инвестициями. Об этом сообщила ФАС, затем законопроекты появились в думской базе данных.

Один из проектов устанавливает для иностранных инвесторов "чек-лист" критериев для определения необходимости обращения в правкомиссию по иностранным инвестициям, второй - требует согласовывать с правкомиссией получение лицензий, если речь идет о стратегическом предприятии.

Законопроект № 183060-8 "О внесении изменений в статью 6 федерального закона "Об иностранных инвестициях в РФ" и в статьи 32 и 33 федерального закона "О защите конкуренции"" определяет, в отношении каких нестратегических хозсубъектов сделка может быть вынесена на рассмотрение правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России.

"Потенциальный инвестор, имея перечень таких критериев, сможет сразу определить куда ему направлять ходатайство. Принятие законопроекта позволит сократить сроки рассмотрения ходатайств для иностранных инвесторов, а также сделает принимаемые решения более понятными и прозрачными", - сообщила ФАС.

В частности, одобрения правкомиссии потребуют зарубежные инвестиции в отношении российских хозяйственных обществ, признаваемых градообразующими организациями, занимающих доминирующее положение на товарном рынке или являющихся единственными производителями или поставщиками продукции на территории России, которые не находятся под контролем иностранного инвестора, объяснили "Интерфаксу" в пресс-службе ФАС.

Кроме того, правкомиссия будет утверждать сделки в отношении компаний, участвующих в одном из нацпроектов или федеральном проекте, если совершение сделки планируется до окончания срока реализации такого проекта.

Кроме того, правительство, по сообщению ФАС, поддержало подготовленный ведомством законопроект, требующий от подконтрольной иностранному лицу компании согласовать с правкомиссией получение лицензии, сертификата или другого разрешительного документа на осуществление деятельности в стратегических сферах.

"Законопроект был предварительно согласован со всеми заинтересованными органами власти и доработан с учетом замечаний бизнеса. Инициатива направлена на предупреждение рисков, возникающих при осуществлении иностранных инвестиций в компании, занимающиеся стратегической деятельностью. Поправки будут распространяться только на вновь возникающие отношения", - отметили в ФАС.

Законопроект не коснется 95% инвестиций, осуществляемых в открытые сферы экономики РФ, добавили в ведомстве. Изменения затрагивают только сферы деятельности, имеющие стратегическое значение для обороны и безопасности государства (предприятия ОПК, недра, порты, добыча (вылов) водных биоресурсов и другие).

Изменения, внесенные на рассмотрение депутатов, также предоставляют ФАС право принимать решения о продлении срока рассмотрения ходатайства, если сделка подлежит предварительному согласованию в правкомисии по иноинвестицям, а также право принимать решения об отказе в удовлетворении ходатайства, если комиссией принято отрицательное решение по сделке.