Посол Антонов отметил, что от взаимодействия с США "остались крохи"

Он назвал три сферы, в которых контакты еще сохраняются

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Диалог России и США парализован, остаются ограниченные контакты по нераспространению, обстановке в Сирии и космосу, сообщил телеканалу "Россия-24" российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Вынужден признать, что российско-американский политический диалог сегодня парализован. В результате страдают даже те сферы, которые представляют взаимный интерес для двух стран. Контакты носят единичный характер", - сказал он.

По его словам, от двустороннего взаимодействия "остались крохи".

"С большой резервацией скажу о сфере нераспространения оружия массового уничтожения, о существовании канала деконфликтинга по Сирии, пожалуй, назову мирное освоение космоса", - добавил дипломат.