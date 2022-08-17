Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:07

Посол Антонов отметил, что от взаимодействия с США "остались крохи"

Он назвал три сферы, в которых контакты еще сохраняются

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Диалог России и США парализован, остаются ограниченные контакты по нераспространению, обстановке в Сирии и космосу, сообщил телеканалу "Россия-24" российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Вынужден признать, что российско-американский политический диалог сегодня парализован. В результате страдают даже те сферы, которые представляют взаимный интерес для двух стран. Контакты носят единичный характер", - сказал он.

По его словам, от двустороннего взаимодействия "остались крохи".

"С большой резервацией скажу о сфере нераспространения оружия массового уничтожения, о существовании канала деконфликтинга по Сирии, пожалуй, назову мирное освоение космоса", - добавил дипломат.

США МИД Анатолий Антонов Сирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Космонавты "Роскосмоса" досрочно вернулись на МКС

Что произошло за день: среда, 17 августа

Рязанский лесной пожар начал приближаться к поселку Голованово

Космонавт Артемьев досрочно вернется на МКС из-за разрядки аккумулятора

Космонавт Артемьев досрочно вернется на МКС из-за разрядки аккумулятора
Дипломатическое противостояние

Москва потребовала от США выдать визы Лаврову и другим делегатам Генассамблеи ООН

Базовый набор первоклассника обойдется в 22,3 тыс. руб., первоклассницы - 26,8 тыс. руб.

В Рязанской области лесные пожары прошли уже 800 га

В Рязанской области лесные пожары прошли уже 800 га

Космонавты вышли в открытый космос для работ с манипулятором ERA

Эксперт заявил, что не визы являются главным препятствием у россиян для поездок в Европу

Эксперт заявил, что не визы являются главным препятствием у россиян для поездок в Европу

Курский губернатор предложил перенести в регион демонтированный в Эстонии танк-памятник

Курский губернатор предложил перенести в регион демонтированный в Эстонии танк-памятник
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });