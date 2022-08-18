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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:39

Пять человек погибли в ДТП в Приморье

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Жертвами дорожной аварии в Приморье стали пять человек, сообщила пресс-служба краевого УМВД.

ДТП произошло минувшей ночью на 642 км автодороги А-370 "Уссури" Хабаровск-Владивосток, в Михайловском районе.

Автомобиль Toyota Corolla Spaсio, которым управляла 39-летняя женщина, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Hiace.

На месте аварии погибли водитель и пассажиры Toyota Corolla - 14-летняя девочка, 43-летний мужчина и 63-летняя женщина, а также 45-летняя пассажирка Toyota Hiace. Водитель Toyota Hiace, 65-летний мужчина, госпитализирован.

"По информации, полученной от очевидцев происшествия, до столкновения транспортных средств водитель автомобиля Toyota Hiace допустил выезд на полосу Toyota Corolla Spaсio, что и спровоцировало попытку женщины уйти от столкновения путем выезда на встречную полосу", - говорится в сообщении.

По данным ГИБДД, женщину-водителя автомобиля Toyota Corolla Spaсio к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекали.

Авария произошла в темное время суток на сухом асфальтобетонном покрытии. Этот участок дороги очагом аварийности не является.

По факту ДТП следователи полиции возбудили уголовное дело по ч. 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Приморский край
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