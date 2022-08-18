Железнодорожный переход Махалино-Хуньчунь на границе с КНР заработает круглосуточно

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Железнодорожный погранпереход Махалино (Приморский край) - Хуньчунь (Китай) с 1 сентября перейдет на круглосуточный режим работы, его пропускная способность увеличится, сообщила пресс-служба "Росгранстроя".

Об этом российскую сторону уведомила канцелярия по управлению пунктами пропуска провинции Цзилинь.

Российский пункт пропуска Махалино оформляет железнодорожные составы в круглосуточном режиме с 28 марта 2022 года, до этого он работал ежедневно с 9:00 до 21:00.

С 1 сентября распорядок работы китайского и российского пункта пропуска будет синхронизирован, отметили в "Росгранстрое".

Железнодорожный пограничный переход Махалино-Хуньчунь обеспечивает перевозки внешнеторговых грузов, задействован в рамках международного транспортного коридора (МТК) "Приморье-2". Через погранпереход МТК связывает китайскую провинцию Цзилинь с приморским портом Зарубино (бухта Троица).

В 2021 году через погранпереход было перевезено 2,8 млн тонн грузов, что на 4,7% больше, чем в 2020 году.