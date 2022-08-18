МИД РФ пообещал реакцию Москвы на решение Финляндии о визовых ограничениях

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Решение Финляндии ограничить число виз, выдаваемых россиянам, не останется без реакции со стороны Москвы, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

Об этом Нечаев сказал на брифинге в четверг. Он отметил, что в Москве считают такие шаги признаком политически мотивированной дискриминации россиян по национальному признаку.

На уточняющий вопрос, коснутся ли ответные шаги только Финляндии или они будут затрагивать все страны, которые примут подобные решения, Нечаев ответил: "Усиливающиеся в ряде стран ЕС призывы, которые касаются не только прекращения или ограничения выдачи российским гражданам всех категорий виз, в том числе и студентам, но и аннулирование уже имеющихся разрешений на длительное пребывание, всецело укладывается в русло русофобского курса представителей европейских политических элит. В некоторых странах это принимает поистине неприемлемые формы".

"Хотя, судя по сообщениям СМИ, правительство Латвии обещает продлевать ранее выданные ВНЖ (вид на жительство - ИФ) в особых случаях, таких как учеба, воссоединение семьи, гуманитарные причины, - в целом расцениваем намерение лишить граждан России ВНЖ как открытое пренебрежение взятыми Ригой международными обязательствами и злостное нарушение ею прав жителей своей страны. Это можно квалифицировать как проявление ксенофобии и неонацизма. Не можем исключать полноформатного принятия подобных дискриминационных решений как на уровне ЕС, так и со стороны отдельных государств, даже в отсутствие общеевропейского консенсуса. Эти шаги не останутся без должной реакции российской стороны, и о них вы скоро узнаете", - подчеркнул Нечаев.

Финляндия с сентября изменит визовую политику в России, ограничив выдачу туристических виз. Ежедневное количество обращений за визой граждан России будет сокращено в два раза. Кроме того, 80% временных слотов для подачи документов будут зарезервированы только для людей, путешествующих в Финляндию по причинам, не связанным с туризмом. Это семейные связи, работа и учеба. Для туристов останется лишь 20%.