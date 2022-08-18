Госдума в понедельник определится с проведением дополнительного заседания Совета думы

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Госдума в понедельник решит вопрос о необходимости проведения дополнительного заседания совета нижней палаты парламента, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"До конца недели обсудим с руководителями фракций предложение Геннадия Андреевича (Зюганова - ИФ) о дополнительном заседании Совета Государственной думы и в понедельник определимся", - приводит слова Володина пресс-служба Госдумы в четверг.

Он отметил, что профильные комитеты Госдумы вместе с коллегами из парламентов ЛНР и ДНР также готовят предложения по гармонизации законодательства и формированию общего правового пространства.

Ранее председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что ситуация вокруг Запорожской АЭС требует созыва Совета Думы в самое ближайшее время.