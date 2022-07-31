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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

В Донецке за два дня обезвредили более 600 противопехотных мин "Лепесток"

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Более 600 запрещенных противопехотных мин "Лепесток" обезврежены за 2 дня в Донецке, сообщает МЧС Донецкой народной республики.

Мины были обнаружены в Киевском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка, говорится в сообщении, распространенном в воскресенье пресс-службой МЧС ДНР.

Ранее в Донецке сообщили о пострадавших в результате дистанционного минирования украинской армией улиц города запрещёнными противопехотными минами "Лепесток".

Украина - одна из стран-подписантов Оттавской конвенции, которая запрещает применение, накопление запасов, производство и передачу противопехотных мин и об их уничтожении.

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