Четыре человека погибли в ДТП с трактором в Омской области

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Легковой автомобиль врезался в трактор в Нижнеомском районе Омской области, четыре человека погибли и трое пострадали, сообщает пресс-служба управления ГИБДД России по региону в пятницу.

ДТП произошло накануне около 21:50 по местному времени (18:50 мск).

Предварительно установлено, что управлявшая автомобилем "LADA Largus" женщина, направляясь по автодороге Омск - Муромцево - Седельниково в сторону областного центра, в районе 145 км не выдержала безопасную дистанцию и допустила столкновение с двигавшимся впереди трактором МТЗ-80 с прицепом.

В результате автоаварии погибли четыре пассажира легкового автомобиля: женщина и мужчина скончались на месте происшествия, десятилетняя и годовалая девочки от полученных травм скончались позднее в медицинском учреждении.

Водитель и еще двое детей с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.

В свою очередь, в пресс-службе прокуратуры области сообщили, что по факту этого ДТП возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Ход его расследования взят областным надзорным ведомством на свой контроль.