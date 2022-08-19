В России введена квота на экспорт макулатуры до 3 декабря

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Чтобы поддержать российских производителей картонной тары, правительство ввело временную квоту на экспорт макулатуры, сообщила пресс-служба правительства. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Квота на экспорт регенерируемых бумаги и картона в размере 30 тысяч тонн будет действовать с 3 сентября по 3 декабря 2022 года.

Минпромторгу поручено до 31 августа распределить объемы между экспортерами пропорционально объемам, которые они вывезли в 2021 году. Вывозить макулатуру можно будет по лицензиям от Минпромторга.

"Принятое решение направлено на поддержку производителей картонной тары, использующих макулатуру в качестве основного сырья для своей продукции. Кроме того, оно позволит не допустить дефицита такого сырья на внутреннем рынке", - объяснили в правительстве.