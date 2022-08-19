Патрушев заявил о подготовке Запада к открытому вооруженному конфликту с РФ

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев обвиняет страны Запада в подготовке к открытому вооруженному противостоянию с Россией.

"События вокруг Украины показывают, что западники пытаются балансировать на грани между гибридными действиями и открытым вооруженным конфликтом с нашей страной, к которому они не прекращают готовиться", - сказал Патрушев в пятницу на встрече секретарей Совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Он также обвинил США в организации провокаций, в том числе на Запорожской АЭС.

"С подачи американцев украинцы, не переставая, наносят удары по критически важным объектам инфраструктуры Запорожской АЭС. Если техногенная катастрофа произойдет, ее последствия будут ощущаться во всех уголках мира. При этом всю ответственность за нее будут нести именно Вашингтон, Лондон и их приспешники", - сказал секретарь Совбеза РФ.

По словам Патрушева, "Вашингтоном и его региональными союзниками, прежде всего Лондоном, продвигаются выгодные исключительно узкой группе стран проекты по расширению действующих и созданию новых военных блоков в различных регионах мира".

Секретарь Совбеза России также заявил, что в ходе спецоперации на Украине Россия борется с киевским режимом, незаконно пришедшим к власти при поддержке Запада.

"Россия ведет борьбу именно с марионеточным киевским режимом, который пришел к власти в результате организованного западниками государственного переворота в 2014 году. В то время как украинский народ, которому восемь лет навязывали чуждые ему ценности, станет главным бенефициаром разгрома ультраправых банд и их покровителей среди украинской политической элиты и олигархии", - сказал Патрушев.

По его словам, западные страны организовали в 2014 году госпереворот на Украине не только, чтобы использовать ее как плацдарм для давления на Россию, но и "создать прецедент для дальнейшего дробления русского этноса с целью его полного искоренения".

Патрушев считает, что начатая Россией спецоперация на Украине используется Западом и США "как предлог для раскручивания беспрецедентной глобальной антироссийской кампании".