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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

СКАН занял первое место по функциональности в технологическом рейтинге AdIndex

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - "СКАН-Интерфакс" лидирует по функциональности среди платформ мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа, согласно данным рейтинга Adindex, информационного отраслевого издания о рынке рекламы и маркетинга в России.

Под функциональностью издание понимает "спектр предлагаемых технологических возможностей, кросс-канальность". В СКАНе собран целый ряд сервисов для решения задач специалистов по коммуникациям, риск-менеджеров, специалистов по безопасности, продаж и маркетинга: автоматический мониторинг по заданным параметрам, проверка публичной репутации, анализ инфополя как по количественным, так и по качественным характеристикам и др. Это и отметили респонденты исследования, на базе которого был составлен рейтинг.

Он является частью большого исследования Adindex digital-технологий для автоматизации кампаний в интернет-среде 2022.

В интегральном рейтинге, учитывающем долю сотрудничества с панелью опрошенных компаний, вперед вырвался партнер "СКАНа" по мониторингу соцмедиа, компания Brand Analytics.

СКАН (www.scan-interfax.ru) - система управления репутацией, создана ведущим российским информационным агентством "Интерфакс". Предназначена для менеджеров по коммуникациям и PR, специалистов по безопасности и оценке рисков. Система анализирует материалы СМИ, оповещает о публикациях в момент их выхода, формирует визуальные аналитические отчеты по любым запросам; показывает связи между компаниями, людьми и событиями; позволяет прогнозировать репутационные и экономические риски, связанные с партнерами и контрагентами, решает другие задачи различного уровня сложности, связанные с медиааналитикой. В настоящее время СКАН насчитывает более 60 тысяч источников. Ежедневно в базу данных СКАН поступает более 300 тысяч публикаций.

СКАН
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