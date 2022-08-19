Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:42

Осужденный за крупную взятку депутат Госдумы Белоусов объявлен в розыск

Осужденный за крупную взятку депутат Госдумы Белоусов объявлен в розыск
Вадим Белоусов во время судебного заседания в марте 2019 года
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - МВД РФ объявило в розыск депутата Госдумы РФ Вадима Белоусова, ранее осужденного на десять лет колонии строгого режима за получение взятки более 3 млрд рублей.

Карточка с данными Белоусова появилась в базе розыска министерства.

Приговор и уголовное дело

3 августа Мосгорсуд назначил Белоусову десять лет колонии строгого режима за получение взятки в сумме более 3 млрд руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ), штраф в 500 млн руб., а также лишил его права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распределительных, административно-хозяйственных функций на госслужбе в течение трех лет.

Согласно фабуле дела, с 2010 по 2014 годы Белоусов в составе организованной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и иными лицами получил взятку на общую сумму свыше 3 млрд руб. от представителей дорожно-строительного холдинга за общее покровительство деятельности.

Свою вину депутат не признал и не явился на оглашение приговора. Защита фигуранта объяснила его отсутствие занятостью.

Адвокаты депутата также заявили, что обжалуют приговор.

Как следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс", Белоусов - бывший совладелец и член совета директоров АО "Макфа", бывший совладелец и председатель совета директоров входящего в холдинг "Макфа" ОАО "Первый хлебокомбинат".

С выборов не снимают

Белоусов будет участвовать в выборах главы Удмуртии от партии "Справедливая Россия - За правду". 28 июля ЦИК республики сообщил о его регистрации в качестве кандидата.

4 августа глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что оснований для снятия Белоусова с выборов главы Удмуртии пока нет. "Пока нет оснований для снятия, поскольку это может быть обжаловано. Это такая сложная ситуация. Сейчас будем думать, что с этим делать", - сказала она журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли Белоусов лишен права участвовать в выборах главы Удмуртии.

Позже она сообщила, что ЦИК Удмуртии снимет кандидатуру Белоусова в случае вступления приговора по его делу в силу до самих выборов.

Вадим Белоусов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В России за сутки коронавирус обнаружили еще у 37 609 человек

В России за сутки коронавирус обнаружили еще у 37 609 человек

Жара в Петербурге обновила второй подряд суточный рекорд

Жара в Петербурге обновила второй подряд суточный рекорд

В России введена квота на экспорт макулатуры до 3 декабря

Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-июле оценен в 90% от прошлогоднего

Режим ЧС введен в зоне природного пожара в Нижегородской области

Режим ЧС введен в зоне природного пожара в Нижегородской области

Путин в пятницу встретится с Токаевым в Сочи

Путин в пятницу встретится с Токаевым в Сочи

В РФ впервые оштрафовали оператора связи из-за вызова с подменного номера из-за рубежа

Губернатор Севастополя сообщил о беспилотнике, сбитом около аэропорта "Бельбек"

Власти Крыма сообщили, что в Керчи сработала система ПВО

Белгородский губернатор заявил об обнаружении в регионе украинских мин-"лепестков"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });