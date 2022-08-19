Осужденный за крупную взятку депутат Госдумы Белоусов объявлен в розыск

Вадим Белоусов во время судебного заседания в марте 2019 года Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - МВД РФ объявило в розыск депутата Госдумы РФ Вадима Белоусова, ранее осужденного на десять лет колонии строгого режима за получение взятки более 3 млрд рублей.

Карточка с данными Белоусова появилась в базе розыска министерства.

Приговор и уголовное дело

3 августа Мосгорсуд назначил Белоусову десять лет колонии строгого режима за получение взятки в сумме более 3 млрд руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ), штраф в 500 млн руб., а также лишил его права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распределительных, административно-хозяйственных функций на госслужбе в течение трех лет.

Согласно фабуле дела, с 2010 по 2014 годы Белоусов в составе организованной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и иными лицами получил взятку на общую сумму свыше 3 млрд руб. от представителей дорожно-строительного холдинга за общее покровительство деятельности.

Свою вину депутат не признал и не явился на оглашение приговора. Защита фигуранта объяснила его отсутствие занятостью.

Адвокаты депутата также заявили, что обжалуют приговор.

Как следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс", Белоусов - бывший совладелец и член совета директоров АО "Макфа", бывший совладелец и председатель совета директоров входящего в холдинг "Макфа" ОАО "Первый хлебокомбинат".

С выборов не снимают

Белоусов будет участвовать в выборах главы Удмуртии от партии "Справедливая Россия - За правду". 28 июля ЦИК республики сообщил о его регистрации в качестве кандидата.

4 августа глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что оснований для снятия Белоусова с выборов главы Удмуртии пока нет. "Пока нет оснований для снятия, поскольку это может быть обжаловано. Это такая сложная ситуация. Сейчас будем думать, что с этим делать", - сказала она журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли Белоусов лишен права участвовать в выборах главы Удмуртии.

Позже она сообщила, что ЦИК Удмуртии снимет кандидатуру Белоусова в случае вступления приговора по его делу в силу до самих выборов.