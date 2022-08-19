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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Путин заявил о новом импульсе к развитию партнерства с Казахстаном

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Встреча на высшем уровне придает дополнительный импульс развитию стратегического партнерства России и Казахстана, заявил президент РФ Владимир Путин в начале беседы со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.

На встрече с казахстанским лидером в пятницу он напомнил, что Россия находится на первом месте среди торгово-экономических партеров Казахстана.

"У нас и крупные проекты хорошие развиваются, работа в высокотехнологичных сферах, в том числе, в космосе. В общем, по всем направлениям работа движется достаточно активно, в позитивном ключе", - сказал Путин.

Он констатировал рост инвестиций с обеих сторон. "Российские, по-моему, достигли 17 млрд долларов, казахстанские в Россию - 4 с половиной примерно", - сказал Путин.

Токаев на встрече заявил, что промышленная кооперация Казахстана и России достигает серьезных результатов, а торговля успешно развивается.

"В этом году мы отмечаем очень большую дату установления дипломатических отношений, 30 лет тому назад они были установлены, 30 лет назад был подписан первый договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи", - сказал он.

"Промышленная кооперация сейчас, к нашему удовлетворению, достигает серьезных результатов... Динамика торговли положительная. В прошлом году объем торговли составил 24,5 млрд долларов, по этому показателю РФ занимает первое место в нашем товарообороте, и в этом году торговля развивается достаточно успешно", - добавил Токаев.

По словам Токаева, "каких-либо оснований, чтобы высказывать какие-то пессимистические прогнозы в отношении будущего нашего сотрудничества, конечно же, нет".

"Есть все основания быть удовлетворенными тем, как развивается наше сотрудничество", - сказал он.

"Я лично как президент Республики Казахстан настроен на то, чтобы придать дополнительную динамику нашему двустороннему сотрудничеству во всех сферах", - заверил он.

Токаев рассчитывает, что Путин приедет в республику на саммит СНГ в октябре.

Владимир Путин
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