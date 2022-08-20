В МИД РФ пообещали ответ на объявление персоной нон грата дипломата в Бухаресте

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Россия ответит на объявление Румынией сотрудника посольства РФ в Бухаресте персоной нон грата, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В Румынии продолжается наступление на российское дипломатическое присутствие в этой стране. На днях "persona non grata" объявлен еще один сотрудник нашего посольства в Бухаресте - как обычно без оснований, под надуманными предлогами", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ в субботу.

"Разумеется, адекватно ответим на румынский демарш, о принятых мерах проинформируем дополнительно", - подчеркнула она.