Власти РФ решили выслать из страны румынского дипломата

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии в Москве, сообщает МИД России.

"8 сентября временный поверенный в делах Румынии в Российской Федерации (Космин Констиантин) Ионицэ был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота Министерства об объявлении "persona nоn grata" сотрудника посольства Румынии в Москве", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, распространенном в четверг.

Как отмечается в документе, "данная мера является ответом на ранее принятое румынской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona nоn grata дипломата посольства России в Бухаресте".