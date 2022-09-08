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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:14

Власти РФ решили выслать из страны румынского дипломата

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии в Москве, сообщает МИД России.

"8 сентября временный поверенный в делах Румынии в Российской Федерации (Космин Констиантин) Ионицэ был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота Министерства об объявлении "persona nоn grata" сотрудника посольства Румынии в Москве", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, распространенном в четверг.

Как отмечается в документе, "данная мера является ответом на ранее принятое румынской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona nоn grata дипломата посольства России в Бухаресте".

Хроника 15 апреля 2021 года – 08 сентября 2022 годаДипломатическое противостояние
МИД РФ Румыния
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