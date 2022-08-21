Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано в Бурятии

Подземные толчки ощущались в Чите

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5 было зарегистрировано в Бурятии, толчки почувствовали жители Читы.

"В 10:56 по местному времени произошло сейсмособытие на территории Курумканского района. Магнитуда 5. Эпицентр находился в 24 км северо-западнее от н.п. Улюнхан Курумканского района", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.

Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. В регионе толчки не ощущались.

В свою очередь пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкальскому краю сообщает, что данное сейсмособытие почувствовали жители столицы региона.

"В разных районах Читы жители почувствовали толчки, похожие на землетрясение. Явление произошло в республике Бурятия, в Курумканском районе. Пострадавших нет", - уточнили в ведомстве.

Сообщений о разрушениях строений и объектов инфраструктуры не поступало.