В России за сутки коронавирус выявили еще у 39 669 человек

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 39 669 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России были зарегистрированы 40 010 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 341.

В больницы попали 1 853 человека, показатель снизился в сравнении с предшествующими сутками на 46,3%. Увеличение количества госпитализированных отмечено в 11 субъектах Российской Федерации, снижение - в 66 регионах страны, ситуация осталась без изменений в восьми субъектах РФ.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 64 человека, накануне штаб сообщал о 69 умерших.

Выздоровели за сутки 22 236 человек.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 19 млн 078 тыс. 334 случая заражения коронавирусной инфекцией, 383 560 умерших и 18 млн 314 тыс. 766 выздоровевших.

В России с июля идет подъем заболеваемости COVID-19. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рост происходит на фоне появления новых более заразных подвариантов коронавируса. В свою очередь в ведомстве уточнили, что это связано с увеличением в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность.

При этом, как подчеркивали в Роспотребнадзоре, существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов маловероятно, возвращать коронавирусные ограничения на федеральном уровне необходимости нет.

Между тем 16 августа ведомство сообщило, что из-за роста заболеваемости COVID-19 в регионы направлено письмо с рекомендациями ввести ношение масок в общественных местах и на транспорте. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко вновь призвал граждан пройти вакцинацию, чтобы не заболеть.