Смертельное ДТП с микроавтобусом и фурами произошло под Ульяновском

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Пассажирский микроавтобус попал в аварию с двумя фурами под Ульяновском, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"В Николаевском районе Ульяновской области на трассе М5 две фуры буквально смяли пассажирский микроавтобус, перевозивший 20 человек. До десяти человек погибли", - сказал собеседник агентства.

По его словам, еще пять человек пострадали, за их жизни борются врачи, остальных осматривают на месте.