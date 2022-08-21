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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:27

В аварии под Ульяновском погибли девять человек

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Девять человек погибли в результате аварии с пассажирским микроавтобусом в Ульяновской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УМВД по региону.

Детей среди жертв аварии нет, три человека пострадали, сказал собеседник агентства.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в аварию попали две фуры и пассажирский микроавтобус. "В аварии пострадали 20 человек из всех транспортных средств, из них есть жертвы", - сказал собеседник агентства.

Губернатор региона Алексей Русских сообщил, что на месте работают экстренные службы. "Поручил оказать всю необходимую медицинскую помощь и разобраться в причинах произошедшего", - написал глава Ульяновской области в своем телеграм-канале.

Ранее в экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что пассажирский микроавтобус попал в аварию с двумя фурами, до десяти человек погибли и еще пятеро пострадали.

Ульяновская область
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