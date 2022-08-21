Бастрыкин поручил передать дело о ДТП в Ульяновской области в центральный аппарат СКР

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о ДТП в Ульяновской области в Главное следственное управление ведомства.

"Председатель СК России поручил передать уголовное дело о ДТП в Ульяновской области, в результате которого погибли люди, в Главное следственное управление ведомства", - сообщает Следственный комитет.

Бастрыкин поручил подчиненным "установить все обстоятельства аварии, повлекшей гибель людей, истребовать и изучить документацию по техническому состоянию транспортных средств, а также проверить обеспечение требований по осуществлению безопасной перевозки людей".

В воскресенье в результате столкновения двух большегрузов и микроавтобуса в Николаевском районе Ульяновской области, по последним данным, погибли 16 человек. Детей среди них нет.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Микроавтобус ожидал своей очереди в реверсном движении на ремонтируемом участке дороги перед грузовиком. Позади него следовал большегруз, водитель которого заблаговременно не затормозил и врезался в микроавтобус. В результате микроавтобус оказался зажатым между двумя грузовыми автомобилями.