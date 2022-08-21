Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:27

До 16 увеличилось число жертв аварии с микроавтобусом в Ульяновской области

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - До 16 увеличилось число погибших в автоаварии в Николаевском районе Ульяновской области в воскресенье, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.

Детей среди погибших нет, говорится в сообщении.

Ранее полиция официально сообщала о 14 жертвах, в экстренных службах "Интерфаксу" сообщали о 15 погибших.

Между тем, как сообщили журналистам в пресс-службе Следственного управления СК по региону, в связи с автоаварией возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

По данным региональной полиции, микроавтобус ожидал своей очереди в реверсном движении на ремонтируемом участке дороги перед грузовиком. Позади него следовал большегруз, водитель которого заблаговременно не затормозил и врезался в микроавтобус.

"Микроавтобус оказался зажатым между двумя грузовыми автомобилями", - отмечается в сообщении.

Ульяновская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ульяновские власти сообщили о тяжелом состоянии троих пострадавших в аварии

Ульяновские власти сообщили о тяжелом состоянии троих пострадавших в аварии

В аварии под Ульяновском погибли девять человек

Смертельное ДТП с микроавтобусом и фурами произошло под Ульяновском

Активные природные пожары в Рязанской области зафиксированы на площади 160 га

Активные природные пожары в Рязанской области зафиксированы на площади 160 га
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об уничтожении шести пунктов управления ВСУ

Торфяной пожар потушили во Владимирской области

Военная операция на Украине

Шойгу заявил, что Россия трижды применила на Украине комплекс "Кинжал"

Пандемия коронавируса

В России за сутки коронавирус выявили еще у 39 669 человек

Пандемия коронавируса

Гинцбург заявил о создании COVID-вакцины с новым антигенным составом

Гинцбург заявил о создании COVID-вакцины с новым антигенным составом

Что случилось этой ночью: воскресенье, 21 августа

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });