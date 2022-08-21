До 16 увеличилось число жертв аварии с микроавтобусом в Ульяновской области

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - До 16 увеличилось число погибших в автоаварии в Николаевском районе Ульяновской области в воскресенье, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.

Детей среди погибших нет, говорится в сообщении.

Ранее полиция официально сообщала о 14 жертвах, в экстренных службах "Интерфаксу" сообщали о 15 погибших.

Между тем, как сообщили журналистам в пресс-службе Следственного управления СК по региону, в связи с автоаварией возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

По данным региональной полиции, микроавтобус ожидал своей очереди в реверсном движении на ремонтируемом участке дороги перед грузовиком. Позади него следовал большегруз, водитель которого заблаговременно не затормозил и врезался в микроавтобус.

"Микроавтобус оказался зажатым между двумя грузовыми автомобилями", - отмечается в сообщении.