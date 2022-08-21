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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:27

В результате ДТП в Ульяновской области погибли граждане Киргизии

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Среди погибших в аварии с микроавтобусом в Ульяновской области 14 граждан Киргизии, сообщает в воскресенье МИД республики.

В РоссииУльяновские власти сообщили о тяжелом состоянии троих пострадавших в аварииУльяновские власти сообщили о тяжелом состоянии троих пострадавших в аварииЧитать подробнее

По информации пресс-службы ведомства, трое граждан Киргизии госпитализированы в медицинское учреждение.

По данным МИД, консульские сотрудники посольства Киргизии в РФ выехали на место происшествия в целях оказания консульско-правовой помощи, для родственников погибших и пострадавших организована "горячая линия".

Как сообщалось со ссылкой на региональную полицию, в результате столкновения двух большегрузов и микроавтобуса в Николаевском районе Ульяновской области, по последним данным, погибли 16 человек. Детей среди них нет.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Микроавтобус ожидал своей очереди в реверсном движении на ремонтируемом участке дороги перед грузовиком. Позади него следовал большегруз, водитель которого заблаговременно не затормозил и врезался в микроавтобус. В результате микроавтобус оказался зажатым между двумя грузовыми автомобилями.

Ульяновская область
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