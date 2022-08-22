Что случилось этой ночью: понедельник, 22 августа

Сообщение о сработавшей системе ПВО Севастополя, освобождение взятых в заложники сотрудников СИЗО Кемерова, поручение о передаче дела о ДТП в Ульяновской области в центральный аппарат СКР

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Губернатор Севастополя сообщил о системе ПВО города, сработавшей в воскресенье. Михаил Развожаев уточнил, что войска противовоздушной обороны "отработали очередные объекты на подходах к Бельбеку от Евпатории" и еще в двух районах города.

- В Кемерове освободили взятых в заложники сотрудников следственного изолятора. В пресс-службе главного управления ФСИН по региону отметили, что никто не пострадал.

- Бастрыкин поручил передать дело о ДТП в Ульяновской области в центральный аппарат СКР. Его подчиненные также должны будут истребовать и изучить документацию по техническому состоянию транспортных средств, проверить обеспечение требований по безопасной перевозке людей.

- В Рязанской области из-за угрозы пожара началась эвакуация жителей еще одного села. По словам врио губернатора региона Павла Малкова, сейчас огонь не опасен для остальных населенных пунктов.

- Рябков заявил о неочевидности возобновления стратдиалога с США из-за политики Вашингтона. Он добавил, что РФ отслеживает соответствующие сигналы от американцев по тематике СНВ, "но что за ними стоит - пока неясно".