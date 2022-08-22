Путин выступил с видеообращением ко Дню Государственного флага России

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выступил с видеообращением ко Дню Государственного флага и отметил, что Россия всегда будет следовать традиционным ценностям, проводить политику, которая отвечает коренным интересам Отечества.

"Россия - это мощная самостоятельная мировая держава. Мы тверды в том, чтобы проводить на международной арене только ту политику, которая отвечает коренным интересам Отечества", - сказал глава государства.

"Уверен, что Государственный флаг России навсегда останется священным символом для всех поколений наших граждан, будет вдохновлять их на ратный подвиг, трудовые достижения, на покорение новых высот в науке, культуре и спорте, вызывать чувство гордости за Родину", - добавил президент.

Путин в видеообращении также подчеркнул, что с первого сентября этого года во всех школах страны учебная неделя будет начинаться с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна.