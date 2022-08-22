Возбуждено уголовное дело о захвате сотрудников кемеровского СИЗО

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В Кемерове возбуждено уголовное дело по факту захвата заключенными трех сотрудников городского СИЗО №1, сообщили в областном управлении Следственного комитета.

Дело расследуется по статье о захвате заложников (п. "ж" ч. 2 ст. 206 УК).

По версии следствия, находящиеся в изоляторе следственно-арестованные взяли в заложники трех сотрудников СИЗО и потребовали мобильные телефоны, сигареты и наркотики, а также, чтобы им организовали встречу с руководством ФСИН России. Следствие выяснило, что одного из заложников арестованные освободили сами, двух оставшихся заложников освободили в результате "специального мероприятия, необходимого при данных обстоятельствах". Никто не пострадал.

О том, что заключенные во время режимных мероприятий в СИЗО заблокировали сотрудников в камере, стало известно вечером 21 августа. В региональном управлении ФСИН сообщали, что с заключенными проводили переговоры. Позднее ночью в УФСИН заявили, что всех заложников освободили.