Главный инженер "Газпром трансгаз Томска" умер в возрасте 48 лет

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Главный инженер - первый заместитель гендиректора ООО "Газпром трансгаз Томск" Александр Лун-Фу скончался на 49 году жизни, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Лун-Фу работал в компании 2013 года.

"Он обладал исключительным профессиональным опытом, пользовался неизменным уважением среди коллег и внес большой вклад в развитие предприятия. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Александра Викторовича", - сказал через пресс-службу гендиректор компании Владислав Бородин.

Лун-Фу в 1996 году окончил Уральский государственный технический университет. Сразу после окончания университета начал работать в "Газпром трансгаз Югорск". В 2013 году он стал главным инженером - первым заместителем гендиректора "Газпром трансгаз Томск".

"Газпром трансгаз Томск" эксплуатирует около 12,2 тыс. км нефте- и газопроводов в Сибири и на Дальнем Востоке, включая начавший работу в 2019 году трубопровод "Сила Сибири" для поставок газа в КНР. Компания также эксплуатирует 13 компрессорных, одну насосно-компрессорную станцию и 149 газораспределительных станций.