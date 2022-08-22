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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Брянская область продлила на 15 суток высокий уровень террористической опасности

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Власти Брянской области решили продлить сроки установленного на территории региона высокого (желтого) уровня террористической опасности. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства в понедельник.

Брянская область впервые ввела высокий уровень террористической опасности 11 апреля. Затем его действие несколько раз продлевали.

Граждан попросили иметь при себе документы, удостоверяющие личность, воздержаться от передвижения в общественных местах с крупногабаритными сумками, рюкзаками и чемоданами, а также следить за новостями и сохранять спокойствие.

Брянская область
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