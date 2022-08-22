Медведев выразил соболезнования семье погибшей журналистки Дугиной

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Виновные в гибели российской журналистки Дарьи Дугиной будут найдены и понесут заслуженное наказание, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

"Уважаемые Александр Гельевич и Наталья Викторовна, примите мои искренние соболезнования в связи с трагической гибелью вашей дочери Дарьи. Потрясен этим чудовищным преступлением. В нашей стране и за рубежом Дарью знали и ценили как яркого общественного деятеля, талантливого журналиста и ученого", - говорится в телеграмме соболезнования, распространенной в понедельник секретариатом Медведева.

По словам зампреда СБ РФ, Дугина "была предана Родине всем сердцем и душой, превыше всего ставила интересы Отечества, самоотверженно работала на его благо".

"Уверен, что виновные в гибели Дарьи будут найдены и понесут заслуженное наказание. Вечная ей память. Разделяю Ваше горе в этот тяжелый момент", - написал он.

Автомобиль Дугиной был взорван вечером 20 августа в районе поселка Большие Вяземы Московской области. Девушка погибла на месте. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. В ведомстве заявили, что убийство носит заказной характер.

В понедельник ФСБ объявила о раскрытии убийства журналистки Дугиной, дочери общественного деятеля Александра Дугина, обвинив в преступлении спецслужбы Украины.

"Исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 г.р., которая прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью Шабан Софией Михайловной, 2010 г.р.", - сообщили в ФСБ.

"В день убийства Вовк и Шабан находились на литературно-музыкальном фестивале "Традиция", где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя", - заявляли в спецслужбе.