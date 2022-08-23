Лавров проведет в Москве переговоры с сирийским коллегой

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Главы МИД РФ и Сирии Сергей Лавров и Фейсал Микдад проведут переговоры в Москве 23 августа, сообщил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

"Пройдут переговоры главы МИД России и министра иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом САР Фейсалом Микдадом. Предстоит подробный обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Особое внимание будет уделено развитию ситуации в Сирии и вокруг неё с акцентом на задаче продвижения комплексного урегулирования в САР. Предполагается обсудить вопросы повестки дня астанинского формата, в том числе, с учетом трехстороннего (Россия-Иран-Турция) саммита, состоявшегося в Тегеране 19 июля", - сказал он на брифинге.

Нечаев добавил, что министры рассмотрят состояние и развитие многоплановых связей России и Сирии.