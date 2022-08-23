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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Российский фрегат отработал глубинное бомбометание по условной подлодке

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Экипаж фрегата "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота (ТОФ) совместно с двумя вертолётами Ка-27ПЛ морской авиации провёл учение по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника в Японском море, сообщила пресс-служба флота во вторник.

"Согласно условиям учения по разведданным стало известно, что вблизи залива Петра Великого может находиться неопознанная подводная лодка. Экипаж фрегата выполнил переход в назначенный район и провел комплексный поиск субмарины с применением штатных средств и двух палубных вертолётов Ка-27 противолодочной модификации морской авиации флота", - добавили в ТОФ.

По их данным, быстро обнаружить подводный объект и осуществить контроль за его перемещением удалось в результате поиска вертолётами с применением гидроакустических станций.

"Боевые расчёты фрегата "Маршал Шапошников" привели противолодочное оружие в готовность к применению и условно отработали уничтожение подводного "нарушителя" глубинными бомбами из реактивно-бомбометной установки РБУ-6000", - подчеркивается в сообщении.

Там добавили, что мероприятие боевой подготовки было проведено в одном из морских полигонов в соответствии с планом боевой подготовки флота.

Маршал Шапошников Японское море
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