"Хеликс" хочет вложить 5 млрд рублей в развитие сети бесконтактной диагностики

Клиент сможет заказывать медицинский анализ онлайн и сдавать его в лабомат

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Лабораторная служба "Хеликс" намерена инвестировать 5 млрд рублей в развитие сети бесконтактной диагностики Helix Express. Об этом журналистами сообщил гендиректор "Хеликса" Юрий Андрейчук.

По его словам, сервис позволит наладить связь клиента и провайдера лабораторных услуг без привлечения административного персонала.

Заказать анализы в Helix Express и оплатить их можно онлайн в мобильном приложении. После этого контейнеры для биоматериала можно получить по QR-коду в ближайшем лабомате. Туда же нужно поместить контейнер с биоматериалом, который клиент может собрать дома сам по инструкции - или по обращении в процедурный кабинет. Внутри лабомата есть термоконтейнер, чтобы хранить образцы при нужной температуре.

Курьеры забирают биоматериал из лабоматов каждые два часа и доставляют их в лабораторию. За счет частой доставки образцов на технологическую площадку срок получения результатов будет в среднем в два раза быстрее обычного, обещают в компании.

Кроме того, анализы, сданные через Helix Express, по словам Андрейчука, обойдутся пользователю на 30% дешевле, так как во взаимодействии с клиентами не задействован административный персонал, а процессы заказа, оплаты и получения результатов анализов происходят полностью онлайн.

Лабоматы можно будет устанавливать в холлах медицинских учреждений, в аптеках, торговых центрах, аэропортах и других помещениях. Компания начала переговоры с розничными сетями об установке этого оборудования.

Помимо онлайн-приложения и лабоматов, данный диагностический комплекс также включает лэйблер - автоматическое устройство для штрихкодирования контейнеров и пробирок - и программное обеспечение в "облаке", объединяющее все компоненты системы.

Сервис в тестовом режиме запущен в Петербурге, где уже установлено 30 лабоматов. До конца 2023 года еще 320 лабоматов будут установлены в Петербурге и Москве. К июлю 2024 года "Хеликс" планирует установить еще 480 лабоматов в городах-миллионниках - Краснодаре, Новосибирске и Екатеринбурге . Далее проект будет масштабирован на другие российские города.

Инвестиции в пилотный запуск составили 80 млн рублей. Стоимость одного лабомата - 1,2 млн рублей. Общие инвестиции в проект в ближайшие три года оцениваются в 5 млрд рублей. К концу 2025 года "Хеликс" планирует установить 3 тысяч лабоматов.

"Мы планируем, что к концу 2023 около 30% анализов от общего объемов анализов "Хеликса" в сфере B2C будут сдаваться через лабоматы", - сообщила заместитель генерального директора "Хеликса" Дарья Горякина журналистам.

Лабораторная служба "Хеликс" основана в 1998 году и выполняет более 3,6 тыс. наименований исследований для частных и государственных медицинских учреждений. Как отмечается на сайте компании, "Хеликс" располагает пятью лабораторными комплексами: в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре и Новосибирске.

По данным ЕГРЮЛ, учредителями ООО "НПФ "Хеликс" являются ООО "Хеликс Норд-Вест" (34,38%), Сайна Оторбаева (25,2%), Андрейчук (20,42%), Владимир Куликов (10%) и Павел Яблоков (10%). В свою очередь ООО "Хеликс Норд-Вест" принадлежит Андрейчуку (50%) и Горякиной (50%).

Выручка НПФ "Хеликс" в 2021 году составила 16,1 млрд рублей, чистая прибыль - 1,7 млрд рублей.