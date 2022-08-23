Минпромторг в 2020-2022 гг. запретил закупки импортной промпродукции на 278 млрд рублей

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ за два года действия (с лета 2020 года по настоящее время - ИФ) запретительной нормы по закупке импортной промпродукции ввел прямой запрет на закупку госзаказчиками отдельных видов промышленной продукции иностранного производства на общую сумму в 278 млрд рублей. Об этом заявила заместитель директора департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга Надежда Лещенко в ходе конференции "Неделя госзаказа в Карелии".

По словам Лещенко, за время действия правительственного постановления №616 (устанавливает запрет на закупку отдельных видов импортной промышленной продукции при наличии российских (или из стран ЕАЭС) аналогов) Минпромторг обработал 23,8 тыс. заявок на получение разрешений на закупку "запрещенной" иностранной промпродукции.

В топ-5 видов импортной промпродукции, за разрешением на закупку которой обращались российские госзаказчики, вошли металлообрабатывающее оборудование (119 млрд рублей), продукция специального машиностроения, включая сельхозтехнику (92 млрд рублей), продукция автомобильной промышленности (92 млрд рублей), радиоэлектронное и компьютерное оборудование (24 млрд рублей), продукция судостроения (23 млрд рублей).

По рассмотрению этих заявок министерство наложило прямой запрет на закупку импортной промпродукции на общую сумму в 278 млрд рублей и разрешило госзаказчикам провести закупку иностранной промпродукции на общую сумму в 193 млрд рублей.

По словам Лещенко, в результате запрета закупки импортной промпродукции 303 российских компании смогли поставить госзаказчикам свою продукцию.

Также Лещенко обозначила основные ошибки госзакачиков при применении положений постановления №616. В их числе неприменение этих запретительных норм при закупке соответствующей продукции (в настоящее время положения этого постановления распространяются на 438 видов промпродукции - ИФ), в том числе при закупке работ, услуг, указание при закупке импортной промпродукции параметров, отличных от характеристик, которые были указаны в обращении за разрешением на закупку соответствующей техники, смешение лотов (включение в одну закупку "запрещенной" и "разрешенной" промпродукции), использование документов подтверждения страны происхождения товара, не предусмотренных постановлением №616.